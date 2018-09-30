這才是川普的盤算！美內政部長：考慮對俄海上封鎖

美國內政部長萊恩．津克表示，在國際能源市場上，美國有能力把俄羅斯與伊朗都擠出去，必要時可以對他們進行海上封鎖。（圖／美聯社）

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中時電子報

美考慮對俄實施海上封鎖 禁其能源輸出

美國內政部長津克(Ryan Zinke)表示，如果有必要，美國海軍將會以艦隊對俄羅斯進行海上封鎖，以阻止俄羅斯將能源輸往中東國家，防止俄羅斯以能源供應控制歐洲的方式來控制中東地區。

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據《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)報導，美國內政部長津克在消費者能源聯盟在匹茲堡主辦的活動上表表示，美國海軍有能力確保海上通道是暢通的，而且如果有必要，可以封鎖俄羅斯讓他們的能源不會進入國際市場。

津克是在活動上談論開採頁岩油的水力壓裂技術，它讓美國的能源生產優勢超越伊朗與俄羅斯，並減少對外國能源的依賴。

「俄羅斯也只有這一招」，津克說，俄羅斯的經濟狀況取決於其能源銷售能力，他們打中東的主意不過是為了取得控制權，就像他們包攬南歐與東歐的能源生產一樣。他補充說，美國是石油和天然氣最大生產國，有能力把俄羅斯和伊朗擠出市場。

川普政府希望德國能放棄與俄羅斯合作的二號北溪天然氣管道(Nord Stream II)，改購買美國天然氣，以免俄羅斯藉此控制歐洲。

至於對伊朗的問題，津克表示，伊朗情況很相似。從國家安全方面思考，有兩種方式，一是軍事選項，但最好不要這麼做；另一個是經濟選項，就是利用影響力讓這些國家選擇美國能源而非伊朗或俄羅斯，這絕對做得到，因為美國是最大的石油與天然氣生產國。

美國去年通過了《以制裁反擊美國敵人法案》，依此法案可以對俄能源與軍火業進行制裁，任何與俄羅斯進行此二項交易的國家都可以被列為制裁對象。

(中時電子報)

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文章來源：Ryan Zinke: Naval blockade is an option for dealing with Russia

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