百歲獨居老翁深夜跌倒 急中生智開大電視音量 終被發現救出

2018年10月16日 17:44 中時 宋原彰

百歲獨居老人戴先生一週前才因腳疾送醫過，如今因跌到無法站起，才想到加大電視音量尋求幫助。(宋原彰翻攝)

本月10日半夜12點多，汐止橫科派出所員警李勇興、許家豪2人執行巡邏勤務時，接獲民眾報案位於宜興街巷內有住戶電視音量妨害安寧，經警方會同報案人在巷內中尋找聲音來源，終於在某號3樓發現該戶電視聲音特別大聲。

經警方查訪該戶係一名百歲老人獨居，一週前才因腳疾送醫過，惟警方多次按門鈴及敲打鐵門均無人回應，正當警方與報案民眾百思不得其解時，突然於屋內傳出「咚、咚、咚」敲打木櫃之聲音，警方當下判斷確定屋內有人且應該是在求救，隨即通報消防局前來協助。

經消防隊持破門器材到達現場，因為深夜，一時半刻無法聯絡上家屬及里長前來協助，員警們見情況危急於是立即決定請消防隊人員直接以電鋸及破壞工具破門；在屋內，果然在房間地板上發現戴老先生，他因為跌倒後無力爬起，便拿起電視遙控器放大音量求救，救護人員立即上前檢查戴老先生，發現他身體狀況不穩定，於是立即將他搬上擔架送醫急救。

戴老先生的女兒及外甥，隔日特別來到橫科派出所，特地感謝當天執勤員警們，還好他們當時的積極決定，及時挽救了戴老先生的性命，員警也希望家屬們多多陪伴老翁，在他需要時能有個依靠。

(中時 )