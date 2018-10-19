王世堅急撇清要為高雄選舉跳海 宅神反應笑死一堆網友

民進黨台北市議員王世堅。（中時資料照片）

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中時電子報

民進黨台北市議員王世堅稍早前在電視節目上說，如果國民黨高雄市長參選人韓國瑜當選，他就又要去跳海。王世堅在政論節目卻說，這真是天大的誤會。而在王世堅「還原現場」，說他只有台北市長柯文哲落選才會剃光頭。在這過程中，宅神朱學恒不時拿出板子吐槽，笑死一堆網友。

王世堅指出，當時在call in節目，主持人拿著友台多數選民不會相信的韓國瑜已贏7%的民調，在那樣的情況下，主持人兩次質問他，你相信嗎？王世堅說，自己全然不相信，這跟高雄的輿情決然相反的情況下，韓國瑜若當選的話，當然跳海算了。宅神此時拿出「海龍王拒絕表示意見」的板子表達意見。

王世堅接著說，這是台式幽默，台灣話是自我解嘲，如果要打賭，過去自己幾次打賭說到做到。宅神這時又拿出「世堅世堅逢賭必輸」的板子狠酸。王世堅說，他是台北市議員，是在監督台北市長柯文哲，指柯文哲荒腔走板一事無成，所以他呼籲市民不要選柯，他才打這個賭。宅神又再拿出「扶龍命格打誰誰旺」的板子打臉。

王世堅在政論節目《關鍵時刻》表示，他打這個賭，只要柯落選，一定剃光頭慶祝，因為頭髮對他而言是很珍貴的。過去因有髮禁 長大後他就發願在沒髮禁的需求下，不讓任何人碰他的頭髮。宅神竟又拿出「政治嗆賭戰績從未贏過」的板子嘲諷。

王世堅強調，每次他打賭都相反方獲勝，所以這次選戰倒過來賭，只要柯P落選，他就剃光頭慶祝，宅神這時只好拿出「王背後的男人王世堅！」的板子奉送。

網友說：「搞笑恰吉又在硬凹了，朱學恒牌子舉得太妙了，點32個讚，恰吉千萬別剪頭髮，剪了就不像恰吉了，還是跳海吧！反正不是第一次了。」、「朱學恒太搞笑了！﻿」、「朱學恒真棒！﻿﻿笑死我了﻿！﻿﻿」

(中時電子報)

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