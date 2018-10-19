牛皮不能靠吹 川普大砍聯邦預算引發美軍恐慌

2018年10月19日 21:52 中時電子報 盧伯華

美國總統川普日前突然召集閣員宣布要大砍聯邦政府預算，各部門至少5%為目標。這個突如其來的舉動讓各部門預算編列工作陷入混亂，尤其是國防軍事部門已經造成內部的恐慌。

據《國防新聞》(Defence News)報導，川普在美國時間17日突然召集內閣成員，要求所有部門明年預算全部削減5%，「砍掉肥肉，清掉浪廢，你們一定都做得到。」其中，最受外界關注的是軍費要削減到7000億美元，這一舉動已經引起了美軍內部的恐慌。

媒體問到國防預算時，川普並沒有說該部門可以免於刪減。不過，他確實也表示該部門的預算「在2020財政年度可能會達到7000億美元」。

報導說，國防部2019財年的預算為6861億美元，美國國防支出的總總額為7160億美元。如果按照川普總統的要求，那麼2020年美軍軍費將從7160億美元降至7,000億美元，降幅僅為2.23%；如果按照川普對內閣成員的要求，軍費與其他預算一樣削減5%，五角大樓的國家安全支出總額將達到6517億美元，削減程度將達到680億美元。

川普補充說，「不久之前是5200億美元，我把它增加到7000億美元（指2018軍費），然後又增加到7160億美元，是為了建造新的船艦。要採購了全球最好的，最強大、最神奇的潛艇。此外還要重建軍隊、造導彈、造火箭……」

報導說，五角大廈官員明確表示，應該要比通貨膨脹率多出2％至3％才以滿足需求，才有辦法投資於人力和新技術。因為外界已經開始期待，2020財年的通膨壓力將會相當可觀。而現在正是重建美軍，急需軍費的關鍵時期，這一削減預算的要求會讓美軍陷入混亂。

川普此番削減預算的表態雖然突然，但是美國近年來財政狀況惡化也在意料之中。據CNN報導，美國財政部週一公佈的最終數據顯示，聯邦赤字在2018財年增至7790億美元，較去年增長17%。這是自歐巴馬政府2012年以來的最高數字。

報導說為，聯邦赤字增加也讓民主黨和共和黨的矛盾擴大，民主黨將赤字歸結與川普政府的減稅，但是川普政府則將赤字歸結為對國家十分重要的軍費上。美國財長姆努欽對媒體表示，赤字增加是因為民主黨人抵制政府在教育、醫療保健和其他社會項目上削減支出。

(中時電子報)