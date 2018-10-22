川普欲退出《中導條約》正因解放軍一張王牌

東風-26彈道導彈射程高達5000公里，有「關島快遞」與「航母殺手」之稱。（圖／中國軍網）

友善列印
中時電子報
東風-26導彈列裝

美國近年對中國快速提升軍備水準相當忌憚，甚至已把中國當作是戰略競爭的最大對手，尤其是中國大陸今年宣佈正式投入使用「東風-26」中程彈道導彈，其射程可以直達關島，能威脅第二島鏈美軍，正是共軍在亞太地區阻擋美軍武力的王牌。東風-26射程高達5000公里，還能搭載核彈頭，這使得受限於《中導條約》的美國無法相應製造對大陸具有同樣戰略威脅能力的導彈，在2016年的美國國會研究報告中，就曾提及要重新檢討《中導條約》，或推動中國加入此一條約。

前蘇聯總統戈巴契夫：聯合國應制止美退出中導條約
美退出《中導條約》 俄：將以軍事措施回應

據香港《明報》報導，解放軍近幾年來以美軍航空母艦編隊為假想敵，發展出美方形容為「反介入/區域拒止」（A2/AD）的亞太戰略，即迅速於軍事突發事件區域（例如台灣海峽、南海或東海）劃出阻止美方對亞太地區進行武力干預的禁區。中國的「東風-26」中程彈道導彈，正是實施「反介入／區域拒止」的戰略王牌。

射程達5000公里的「東風-26」彈道導彈於今年正式列裝火箭軍，是共軍首款可打擊美軍關島基地的常規彈道導彈，也被認為是對付美軍航母的殺手鐧，因此被譽為「關島快遞」和「航母殺手」。

報導指出，美國政府與智庫在有關中國軍力的報告中質疑，中國的A2/AD戰略旨在阻止美軍介入台海、東海和南海的潛在軍事衝突，首要目標是突破由日本、台灣和菲律賓等組成的美軍第一島鏈，再加上有可打擊關島的「東風-26」，連以關島為核心的第二島鏈亦面臨威脅。

報導說，美國國會所屬「美中經濟安全審查委員會(USCC)」2016年發表題為「中國以常規導彈攻擊關鍵的能力正在擴張」的分析報告時，就指出解放軍可使用遠程彈道導彈、反艦彈道導彈和對地攻擊巡航導彈等威脅關島。報告提出了數項回應方案，其中一項便是重新審視《中導條約》，指或者未來可推動中國加入擴大的《中導條約》，減少中方導彈部署，但也有專家質疑這樣做是否有效。

(中時電子報)

核戰陰影再度籠罩 川普：美將退出《中導條約》
普丁放狠話：俄若遭導彈襲擊 必定啟用核武器報復

文章來源：解放軍王牌 「東風-26」可至關島

美軍將砲管加長 以擴張大砲射程

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。