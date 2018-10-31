颱風外圍環流影響！新北、基隆、宜蘭大雨特報！中南部空品差

2018年10月31日 04:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

變天囉！今（31日）受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部濕涼，氣象局今早也針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報！預估這波雨勢將持續到週六。另針對18縣市發布陸上強風特報。此外，今日中南部空氣品質差，外出請注意。

氣象局今早也針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日日東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣亦涼，台灣北部及東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、西南部及北部沿海地區易有長浪發生，請注意。

氣溫方面，今日北部、東部濕涼，早晚低溫約19～22度，白天高溫22～27度；中南部溫暖炎熱，高溫27～29度，早晚溫差大。部分地區紫外線指數仍高，外出需做好防曬工作。

值得注意的是，中度颱風「玉兔」持續往西移動，接近菲律賓呂宋島，雖不直接撲台，然颱風外圍環流已經影響台灣，從今起至週六，北部、東部有雨。氣象局也提醒，明日東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖的沿海空曠地區，容易有有9至11級強陣風，也有較大風浪；東半部、恆春半島、西南部及北部沿海地區有長浪。

至於民眾關心的空氣品質，受降雨影響，今日北部、宜蘭、花東地區為「良好」等級；雲嘉南沿海空曠地區風速增強，導致短時間會發生地表揚塵，達「紅色警示」等級；南部午後因光化反應容易使臭氧濃度升高，中部、高屏、馬祖、金門及澎湖地區為「橘色提醒」等級；竹苗地區為「普通」等級。

(中時電子報)