陸FC31鶻鷹身份已定：出口型5代戰機及新艦載機

2018年11月13日 20:24 中時電子報 盧伯華

先前傳出被海軍選為未來第4代艦載機的FC-31鶻鷹戰機（俗稱殲-31），令軍迷們有些失望。不過它雖未實機參展，卻在航展上與殲-20同台展出大比例模型，同時公布相關性能參數，還掛上「第5代出口型戰鬥機」的標示。除出口之外，FC-31未來將取代現有的殲-15戰機，成為未來國產彈射起飛型航母的艦載機。

本屆珠海航展上引發了包括殲-20、殲-10B、彩虹-7等受到矚目的話題，有媒體在報導時質疑為何未展示FC-31鶻鷹戰機，後來發現是只展出模型並公布相關參數。這款尚在研發中的新型戰機在官方展台上標示「第五代出口型戰鬥機」，讓外界終於清楚看到中共軍方對FC31戰機的定位，未來即使透過改型升級在獲共軍使用，但主要還是擔負出口任務的第5代戰鬥機。

據《鳳凰軍事》認為，從公布數據看，FC-31夠得上5代機的稱呼。它最大掛載達8噸，超過了米格-29最新改進型米格35戰機的7噸；最大作戰半徑1200公里，進行一次加油後能夠擴增1900公里，更是遠超米格-35，掛載副油箱的米格-35最大作戰半徑也才不到1000公里。

FC-31鶻鷹的彈倉與腹比是目前全球戰機裡最大的。（圖／鳳凰網）

報導說，FC-31彈倉與機腹比例是世界上最大的，機腹內埋式掛載可以有6個掛架，如果換上較大型導彈如霹靂-15，則可以掛載4枚。FC31的電子系統也要比米格-35等飛機優秀很多，採用了開放式的航電架構，能使用多種有源相控陣雷達，以及綜合光電/紅外線跟蹤瞄準系統，對戰場態勢感知能力遠遠超過目前的4代半中型戰鬥機。

報導指出，傳聞FC-31已被命名為殲-31，配備新一代推比10的國產渦扇-19型發動機，要比肩美國海軍最新的F-35C型，成為未來國產彈射起飛、攔阻降落型航母的標準配備，取代沒有隱形能力的殲-15艦載機。作為五代機的FC31，能夠取得如此的定位，必定會引起國際軍火市場上想購買5代機國家的關注。

(中時電子報)