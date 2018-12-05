比拚美F-22與F-35 俄蘇-57輸在這裡

俄羅斯蘇-57戰機的資料照，攝於2018年4月23日。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報
F-22與F-35

「到2018年底，俄羅斯還沒有批量生產的蘇-57，但美國已有187架F-22，還有超過320架批量生產的F-35，」俄羅斯軍事評論員波夏夫（Mikhail Bolshakov）寫道，「換句話說，就算我們把俄羅斯戰機比美國好的斷言視為理所當然，起碼美國讓這些戰機服役了，而俄國並沒有。」

他在俄羅斯網媒《觀點報》（Vzglyad）上指出，俄羅斯空中武力不如美國。

然而，《國家利益》（The National Interest）網的分析說，這不知是真憂心，還是行銷手法，以促使莫斯科採購它並不是真想要的隱形戰機。

分析指出，俄羅斯空軍訂購了12架蘇-57戰機，足以組成飛行中隊，可望在2019年發揮戰力。莫斯科不久前公佈錄影，有模有樣地顯示，這航速達2馬赫的雙引擎戰機已在敘利亞出任務。

然而，這距離量產，以取代冷戰時期的蘇-27與米格-29戰機，並對抗美國的F-22與F-35隱形戰機還很遠。有趣的是，波夏夫質疑的並不是俄羅斯聲稱，蘇-57比F-22及F-35優的說法，而是自4代機以來，莫斯科始終沒有大量生產戰機，以致空中戰力遠不足美國的做法。

文中指出，到2018年初為止，俄羅斯只有194架各型改裝蘇-30戰機與70架蘇-35戰機。

波夏夫指出，新戰機不斷衍生新改裝型，每次總是兩、三架地生產，無論對訓練駕駛，或是維修，供應相關零組件來說，都令人頭疼不已。他將這歸咎於俄羅斯財務狀況不佳，自從蘇聯解體後，俄羅斯在1980年代和1990年代時，都專注於改良4代戰機，而不是像蘇-57這種5代戰機。

(中時電子報)

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