英建造新一代無畏級戰略核潛艦 2030年後換代

英國新一代的無畏級戰略核潛艦想像圖。（圖／英國皇家海軍）

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中時電子報

俄羅斯媒體報導，英國國防部將撥款4億英鎊(約合台幣161億)內來發展新一代戰略導彈核潛艦計劃，這型無畏(Dreadnought)級彈道導彈潛艦將在2030年代初期取代現役的4艘先鋒(Vanguard)級戰略核潛艦。

《騰訊軍事》引述塔斯社報導，英國國防大臣威廉姆森(Gavin Williamson)所發表的聲明中稱，這筆4億英鎊的資金將用來資助目前正在進行的新一代核導彈潛艦的建造。此外，2500萬英鎊（合10億650萬台幣）將用於建立科學院，提高未來需要與新潛艦一同工作的專家的專業技能和資格。

威廉姆森稱，「4億英鎊的投資可以確保『無畏』級核潛艦項目將繼續按照計劃實施，未來幾十年我們將繼續擁有海基核遏制力量」。

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英國皇家海軍現有4艘先鋒級戰略核潛艦，將陸續於2030年代初期淘汰。（圖／英國皇家海軍）

報導指出，目前英國的整個核武庫都部署在4艘先鋒級潛艦上，這些潛艦位於蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)西北部的克萊德海軍基地(Naval Base Clyde)，每艘配備8枚「三叉戟」(Trident)潛射洲際導彈，每枚導彈又可以攜帶數枚彈頭，最大射程可以達到12000公里。

報導說，英國政府計劃在新型核潛艦建造項目上總共投資410億英鎊（合台幣1兆650億元），用來取代20世紀90年代下水至今已漸趨老舊的潛艦，其中310億英鎊（台幣1兆2500億元）將用來建造新潛艦。潛艦的關鍵部件，包括帶有核彈頭的「三叉戟」導彈系統，將由美國提供。

(中時電子報)

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文章來源：英國將追加撥款4億英鎊用於建造新一代核潛艇

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