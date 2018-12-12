變化趕不上總統一句話 川普將反向大增國防預算

2018年12月12日 17:28 中時電子報 盧伯華

川普被國防部長馬蒂斯(右)與共和黨國會領袖說服，改變主意反向擴增國防預算，但是否能過得了眾議院民主黨這一關尚難預料。（圖／美聯社）

曾經在10月突然宣佈大幅削減國防預算的美國總統川普，在把美軍搞得人仰馬翻之後，現在又出現政策髮夾彎了。據美國《軍事時報》(Military Times)報導，川普將於本周內宣佈大幅增加2020財政年度軍費支出計劃，由原先削減2%反轉為增加5%，此一結果將遠遠超出五角大廈最樂觀預期，使美國軍費達到至少7500億美元。

《軍事時報》指出，川普的髮夾彎決定是在國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)共和黨國會議員積極遊說之後做成的，理由是削減軍費支出將有害國防建設與國家安全。

原先依據川普的指示，五角大廈將被迫將原先的7330億美元削減至7000億美元以下，而其他聯邦支出計劃亦將削減5％，以控制政府赤字。直到本月初，川普還在推特上公開發文抱怨今年美國7160億美元的軍費開支實在太高，聲稱將與中俄領導人會談裁減軍備以免陷入大規模軍備競賽。而由於國防預算文件按時程必須在12月底或1月初完成，以便2月公佈聯邦預算，使得五角大廈為調整預算而抱怨連連。

報導說，根據美國政治新聞網站《Politico》透露，12月4日川普與國防部長馬蒂斯、參議院軍事委員會主席因霍夫(Jim Inhofe)、眾議院軍事委員會主席桑伯里(Mac Thornberry)會談後，決定將2020財政年度國防預算擴增到7500億美元以上，較前一年度增加幅度近5%。

此一消息至少短期會激勵國會內的鷹派，馬蒂斯和其他人認為，多年來軍事預算不足使得許多軍事裝備更新難以解決，但同時外國的對手，特別是中國，把這種現象當作是擴增軍備趕上美國的好機會。

不過，報導說，民主黨國會議員認為國防預算與其他國內優先事項相比已過於龐大，1月份民主黨接管眾議院後，任何預算協議都需要民主黨領導人簽署才能生效。國會明年不但要決定新年度的財政預算，還要在明年10月1日前就更廣泛的政府開支預算達成協議，以避免觸動2011年實施的「自動減少赤字」相關規定。一旦觸及自動減少赤字的上限，2020財年軍費將降至6000億美元以下，這對五角大廈來說會是一場災難。

(中時電子報)