美B21隱形轟炸機通過關鍵審查 將於2025前部署

諾斯洛普─格魯曼公司研發的戰略遠程隱形轟炸機B-21突襲者。（圖／美國空軍）

友善列印
中時電子報
美國空軍選定基地進行B-21轟炸機測試評估

美國空軍官員表示，空軍最保密最嚴格的項目B-21「先進隱身轟炸機」項目，最近在關鍵設計審查獲得重大進展，但目前還無法向外界透露具體細節，這項進展將使得這款新一代戰略轟炸機得以在2025年前完成部署。

《防務新聞網》報導說，美國空軍官員證實，被列為「極機密」的新型戰略轟炸機最近通過設計審查，意味著這款將替代B-2精靈(Spirit)轟炸機的新一代隱形轟炸機已確定了基本設計，將進行下一步的研發工作。

該官員雖未獲授權就該計劃的進程發表意見，以及有關B-21突襲者(Raider)的進一步細節。但是，早先曾有空軍官員表示，此一具有里程碑意義的事項將在2018年底前實現，這將使該轟炸機可以在2025年左右開始部署。

同時對俄中開戰 美空軍：至少需164架B-21轟炸機
美艦載F-35C戰力整合測試 航母新戰術時代來臨

在12月1日舉行的雷根國防論壇(Reagan National Defense Forum)上，美國空軍部長希瑟．威爾遜(Heather Wilson)告訴媒體說，這個項目最近要完成了一項重要審查，將繼續按照預算和時間表推進。

B-21突襲者轟炸機是美國空軍最機密項目，美國空軍至今對這架由諾斯洛普．格魯曼(Northrop Grumman)所研發的轟炸機只零星地發佈了很少的信息，到目前為止，除了相關項目負責人，沒人知道這款隱身轟炸機長什麼樣，格魯曼公司也只發佈了一張概念圖。關於飛機發展狀態的細節，是否有原型機或是否已開始試驗，幾乎無人知曉。

報導說，空中曾表示將採購至少100架B-21，但由於空軍有計劃在2030年將其轟炸機中隊的數量從9個擴增到14個，顯然採購的數量還要再增加。

美國國防部在11月曾宣佈，已選定加州愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)，用於對遠程打擊轟炸機進行測試與評估工作，同時選定奧克拉荷馬州的廷克空軍基地(Tinker Air Force Base)做為新型B-21轟炸機的維護中心，喬治亞州的羅賓空軍基地(Robins Air Force Base)與猶地州希爾空軍基地(Hill Air Force Base)做為支援中心。

(中時電子報)

美智庫：中國先複製美國空軍 再予擊潰
陸殲-20秀空中加油裝置 擴大航程後或往南海巡邏

文章來源：Blink and you’ll miss it: The B-21 bomber accomplishes another big review

美國空軍批准生產B61空用核彈新… 美國空軍年度運輸機大演習 嚇到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。