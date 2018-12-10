美B21隱形轟炸機通過關鍵審查 將於2025前部署

2018年12月10日 20:05 中時電子報 盧伯華

美國空軍選定基地進行B-21轟炸機測試評估

美國空軍官員表示，空軍最保密最嚴格的項目B-21「先進隱身轟炸機」項目，最近在關鍵設計審查獲得重大進展，但目前還無法向外界透露具體細節，這項進展將使得這款新一代戰略轟炸機得以在2025年前完成部署。

《防務新聞網》報導說，美國空軍官員證實，被列為「極機密」的新型戰略轟炸機最近通過設計審查，意味著這款將替代B-2精靈(Spirit)轟炸機的新一代隱形轟炸機已確定了基本設計，將進行下一步的研發工作。

該官員雖未獲授權就該計劃的進程發表意見，以及有關B-21突襲者(Raider)的進一步細節。但是，早先曾有空軍官員表示，此一具有里程碑意義的事項將在2018年底前實現，這將使該轟炸機可以在2025年左右開始部署。

在12月1日舉行的雷根國防論壇(Reagan National Defense Forum)上，美國空軍部長希瑟．威爾遜(Heather Wilson)告訴媒體說，這個項目最近要完成了一項重要審查，將繼續按照預算和時間表推進。

B-21突襲者轟炸機是美國空軍最機密項目，美國空軍至今對這架由諾斯洛普．格魯曼(Northrop Grumman)所研發的轟炸機只零星地發佈了很少的信息，到目前為止，除了相關項目負責人，沒人知道這款隱身轟炸機長什麼樣，格魯曼公司也只發佈了一張概念圖。關於飛機發展狀態的細節，是否有原型機或是否已開始試驗，幾乎無人知曉。

報導說，空中曾表示將採購至少100架B-21，但由於空軍有計劃在2030年將其轟炸機中隊的數量從9個擴增到14個，顯然採購的數量還要再增加。

美國國防部在11月曾宣佈，已選定加州愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)，用於對遠程打擊轟炸機進行測試與評估工作，同時選定奧克拉荷馬州的廷克空軍基地(Tinker Air Force Base)做為新型B-21轟炸機的維護中心，喬治亞州的羅賓空軍基地(Robins Air Force Base)與猶地州希爾空軍基地(Hill Air Force Base)做為支援中心。

(中時電子報)