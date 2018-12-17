俄薩爾馬特可穿越南北極進攻 美若攔截需500枚導彈

2018年12月17日 18:32 中時電子報 盧伯華

薩爾馬特洲際彈道導彈試射

俄羅斯戰略導彈部隊司令謝爾蓋•卡拉卡耶夫(Sergei Karakaev)上將表示，號稱無法防禦的俄羅斯新型洲際彈道導彈「薩爾馬特」(Sarmat)將於近期進行飛行測試。而薩爾馬特洲際導彈列裝部隊的時間可能會由原先的2021年提前至2020年，此型彈道導彈將可穿過南極或北極對目標進行攻擊，如果要進行攔截，至少要發射500枚以上的反導導彈才有可能。

俄羅斯衛星通訊社指出，卡拉卡耶夫接受俄羅斯軍方機關報《紅星報》採訪時說，普列謝茨克航太發射場(Plesetsk Cosmodrome)正在為飛行試驗積極建造基礎設施。試驗將於近期啟動，若試驗成功將對其部件進行量產。該發射場又稱第1國家測試發射場，地點將在莫斯科北方約800公里。

俄羅斯電視畫面截圖顯示，薩爾馬特攻擊路線將可經由南極或北極飛向目標，以躲避反導系統的攔截。（圖／美聯社）

報導說，新型導彈將能克服反導系統經南極和北極對目標發起攻擊。俄羅斯聯邦委員會國防與安全委員會主席邦達列夫(Viktor Bondarev)此前向俄羅斯衛星通訊社表示，攔截薩爾馬特彈道導彈至少需要500枚美國反導導彈才有可能奏效。

俄羅斯總統普丁今年3月1日向聯邦會議發表國情諮文時稱，薩爾馬特新型洲際彈道導彈（RS-28）已進入積極試驗階段。該導彈將取代世界上最重的「部隊長官」( Voyevoda)戰略導彈（北約代號SS-18「撒旦」）。據悉，導彈由馬克耶夫火箭設計局(Makeyev Rocket Design Bureau)於2011年開始研製，目前已完成投放試驗，它應會比原先計劃的2021年更提早一年開始列裝部隊。

俄羅斯聲稱薩爾馬特導彈幾乎無法防禦，如果要美國攔截，需要至少500枚反導導彈才有可能。圖為車載發射的薩爾馬特洲際彈道導彈。（圖／美聯社）

卡拉卡耶夫還表示，美國退出《中導條約》(INF Treaty)的後果，將是下一步美國在歐洲部署中程導彈，也會給俄羅斯的安全帶來新威脅。毫無疑問，俄羅斯在考慮規劃戰略火箭軍的戰鬥使用。

他表示，俄羅斯戰略火箭軍已制定一系列軍事技術措施，可降低美國駐歐洲先進反導系統的有效性。首先將建立配備現代反導工具、具有更高的耐久性的導彈系統。

此外，俄羅斯戰略火箭軍還在繼續發展關於洲際導彈的彈道性能變化科學技術儲備，還將繼續針對導彈防禦系統資訊偵察、控制和打擊工具製造火力殺傷和功能損害武器。

(中時電子報)