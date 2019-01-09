陸國產航母結束海試返航 甲板上無起降戰機跡象

2019年01月09日 19:05 中時電子報 盧伯華

陸國產航母結束第4次海試

上月底出海進行第4次試航的大陸國產航母已於8日返回大連造船廠，完成了第四次海試任務。港媒獲得最新的照片顯示，國產航母甲板上並未出現艦載機起降痕跡，先前陸媒有關本次海試將進行艦載機起降的報導，顯見純為臆測之辭。

大陸國產航母於2018年12月27日駛離大連造船廠進行第4次海試，現場網友拍攝到甲板上放置殲-15艦載機與直-18直升機等比例模型，不少陸媒亦猜測將進行艦載機起降測試，興奮之情溢於言表。比較靠譜的觀察則認為，應該只是測試甲板調度與機庫停放的有關測試。

大陸國產航母結束第4次海試時甲板上載有殲-15與直-18艦載機模型，引起許多猜測。（圖／新浪微博）

由於事前遼寧海事局發佈通告稱，1月4日到1月11日於渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務禁航，但8日已有網友拍到國產航母結束海試返回大連港的圖片，可能是海試進行順利提前返航。

大陸國產航母結束第4次海試返航時被微博網友全程目擊並拍攝許多照片。（圖／新浪微博）

陸媒《觀察者網》引述微博網友圖片指出，下，國產航母在輔助船隻陪同下駛入大連灣，大連造船廠也打出橫幅「熱烈歡迎首艘國產航母試航歸來」。

據公開資料顯示，2018年大陸國產航母共完成3次海試任務，分別是5月、8月與10月，而第4次海試耗時11天，較前3次間略長，可能測試項目較複雜。

(中時電子報)