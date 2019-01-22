桃機「醫在偏鄉」攝影展 采盟邀旅客用心感受偏鄉

2019年01月22日 17:44 中時 陳麒全

在桃園機場第二航廈D區出境長廊展出的「醫在偏鄉攝影展」機場巡迴展，也同時舉辦了開展茶會，采盟免稅店希望透過機場展覽，讓更多人認識台灣防盲基金會，瞭解基金會在偏鄉眼疾醫療與衛教服務上所做的努力。（陳麒全攝）

透過攝影師郭政彰的鏡頭，讓國內外旅客看到偏鄉醫療的影像；照片中也拍下醫師的眼睛、患者的眼睛，讓旅客用「心」感受最原始「靈魂之窗」的觸動。（陳麒全攝）

透過攝影師郭政彰的鏡頭，讓國內外旅客看到偏鄉醫療的影像；照片中也拍下醫師的眼睛、患者的眼睛，讓旅客用「心」感受最原始「靈魂之窗」的觸動。（陳麒全攝）

采盟免稅店在桃園機場規劃設置的愛心小舖，采盟董事長古素琴22日代表企業捐款240萬元，幫助愛心小鋪六個公益志業團體。同時在桃園機場第二航廈D區出境長廊展出的「醫在偏鄉攝影展」機場巡迴展，也同時舉辦了開展茶會，采盟免稅店希望透過機場展覽，讓更多人認識台灣防盲基金會，瞭解基金會在偏鄉眼疾醫療與衛教服務上所做的努力。

醫在偏鄉攝影展主要為臺灣防盲基金會與知名攝影師郭政彰合作，一同深入臺灣與緬甸偏鄉進行，海外服務，視力防治及衛教服務等的攝影紀錄。藉由一張張孩子、長者接受視力檢查、戴著眼鏡露出微笑的照片，緩緩吐露偏鄉還有很多眼疾醫療問題需要被關注的故事。在攝影作品中，透過醫師的眼、服務者的眼、甚至是患者的眼，讓「偏鄉醫療」看見的不僅僅只是偏鄉醫療的影像，更希望看見影像背後，那些用「心」才看得見的感動。主辦單位想讓旅客能更貼近照片故事，特別設置有聲作品說明，旅客可現場掃描QRCode，聆聽攝影師中英文的隨行心聲，展期至2月24日止。

采盟免稅店已經連續多年以實際行動長期支持機場愛心小鋪的公益團體。董事長古素琴表示，「今年采盟除了捐款外，更希望與這些公益團體合作，藉由台灣知名年輕攝影師的鏡頭，在機場這個平台，讓國際旅客看見台灣公益志業的發展與努力，更希望有更多人加入愛心志業的行列。」接下來，4月份將會有陽光基金會與攝影師陳彥奇合作的臉部平權主題攝影巡迴展在桃園機場展出。

(中時 )