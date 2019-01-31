中俄來勢洶洶 美將加速量產或擴大採購F35戰機

2019年01月31日 21:54 中時電子報 盧伯華

製造F-35隱形戰機的洛馬公司去年以來開足馬力全速生產，但似乎還不足以降低美國軍方對中國與俄羅斯的擔憂。專家估計，如果F-35戰機按照目前的生產速度，到2030年時美國空軍的戰機將仍有半數不具備隱形功能，因此美軍除要求生產商加速生產外，還準備擴大F-35採購數量。

據《權威戰士》(Warrior Maven)報導，美國空軍領導層曾表示希望洛馬公司再加快F-35戰機的生產與交付速度，但有一些聲音認為不只是生產速度問題，他們認為美國空軍應該做的是擴大採購數量。目前美國軍方討論的方向是：有可能加快交貨速度嗎？如果要加速生產F-35，是否需要軍方增加對洛馬公司的投入？而如此一來可能會讓整體採購數量高於原訂的1763架。

報導說，洛馬公司去年交付美空軍45架F-35A，比2017年增加了70％。今年預計交貨數量為48架，然後在2020年代中期逐年增加到每年生產60架，有人認為這個速度根本不夠用。

洛馬公司聲稱F-35生產線還能大幅擴增。（圖／洛馬公司）

專家認為，以目前情況，如果美國與俄中等國發生戰爭，根本沒有足夠的第5代戰機可以應對敵方的威脅，而因預算問題而快定放棄重啟F-22生產線，讓隱形戰機不足的問題更加嚴重。

列星頓研究所(Lexington Institute)執行長湯普森(Loren Thompson)說，美空軍若不加速購買F-35，那麼2030年就會有半數戰機是非隱形飛機，如果要打贏中國或俄羅斯就會非常困難。現任米契爾航空航天研究院(Mitchell Institute for Aerospace studies)院長、已退役的武器專家德普圖拉(David Deptula)中將則說得更明白，F-35用這種生產速度會讓美國輸掉對中俄的戰爭。他強調，可惜的是20多年來空軍資源一直都很缺乏，規模最小、準備不足，現在中俄兩國進步神速，美軍必須加快腳步。

報導指出，美國空軍部長希瑟．威爾遜(Heather Wilson)計劃將空軍擴大到386個中隊，如此需要增加7個戰鬥機中隊，不過她沒有說明要增加的是哪種戰機。

不過，洛馬公司也表示，還沒有與空軍詳細討論擴增F-35生產速度的問題，但是如果需要的話，洛馬公司的生產線確實有能力大幅增加生產速度與數量。

(中時電子報)