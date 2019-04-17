前新北市長朱立倫和前立法院長王金平，皆表態有意角逐黨內總統大選初選，而被外界看好的高雄市長韓國瑜、台灣首富、鴻海董事長郭台銘也被拱選總統，2020可說是大亂鬥的局面。對此，前總統府副秘書長羅智強就自辦網路投票，將王金平和韓國瑜放一起投票，吸引2萬多名網友投票。

郭台銘近日對外首次鬆口，「有意參與2020年總統選舉？」稱這兩天會做決定，韓國瑜也將在近日從美國返台，在吳敦義表態不選，朱立倫支持推最強候選人，仍表態參選的王金平，和韓國瑜將成為黨內關鍵的擬參選人。

羅智強日前在臉書自辦投票，稱朱立倫、羅智強都相繼表態支持國民黨徵召韓國瑜，全國民黨有意參選總統者，目前只剩王金平公開反對徵召韓國瑜。「如果王金平繼續卡韓國瑜，您覺得吳敦義該放任王金平卡韓嗎？」投票結果，韓國瑜獲得高達91%的支持度，王金平以則9%支持度慘敗，共計有2.1萬人投票、5千5百多讚，1千4百多則留言。

網友紛紛留言表示，「王金平勾結民進黨搞垮國民黨一次了，國民黨會蠢到讓藍皮綠骨的王金平再搞一次嗎？」、「藍皮綠骨.吃裡扒外的王金平，脫黨去跟蔡英文配好了」、「國民黨現在不應該任由王金平這樣繼續胡鬧下去，應該要趕緊想辦法，再讓王金平胡鬧下去都快對國民黨沒信心了」、「王老先生應該要惦惦自己有多少斤兩重？」、「王金平就休息吧！也不可能支持你的」。

(中時電子報)