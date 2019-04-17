鴻海集團董事長郭台銘，今日在板橋慈惠宮參拜媽祖，對於是否選總統？他說，媽祖要他出來做好事。對此，前民進黨立委沈富雄就表示，從金馬獎變成奧斯卡，沈認為，郭台銘出手了！而且「99%會選總統」。

沈富雄今日在臉書發文表示，郭台銘出手了，99%會選總統，如果不選，何必等兩天？等兩天有玄機，「等韓國瑜回國再宣佈，這是禮貌，也是做人的道理」。郭董為何突然間加快腳步？理由很簡單，因為國民黨加快腳步了。韓國瑜說：等郭董表態，我們再看著辧。不必了！韓已失先機，順勢辭轎，比較漂亮。

郭董表示不接受徵召，這是高招，讓國民黨的亂局頓時澄明，不用再全國連署，不用再擔心朱、王反彈，也順便將了小英一軍，遵守體制才是硬道理，沒有誰優先的歪理。韓國瑜說：郭董如參選，如同愛情文藝片轉為武俠片。錯了，韓又犯了輕佻的毛病，愛情文藝片有什麼不好？幾個夕陽、星星難道是才子佳人？正確地說：應該是由金馬獎變成奧斯卡。

有學者擔心郭董過不了「一國兩制」這一關，這是書生之見，目前台灣贊成北京模式「一國兩制」的真是絶無僅有，遑論選總統，郭董大可秉持正統藍營的主張反對「一國兩制」，北京雖然不爽，難道寧可選擇賴清德嗎？

選局的演變正合我意，藍、綠兩大黨都推出最強棒，讓人民在「不獨和中」與「抗中拒統」兩條路線中每四年做一抉擇，台灣正式步上成熟民主的康莊大道。

(中時電子報)