命理老師詹惟中分析本週生肖，這段時間究竟誰的房事最順利？又是誰的性事非常的順暢？到底誰能在床上讓另一半超滿意、嚇嚇叫？讓詹惟中老師帶您一一解析。
🐶狗──朋友介紹，提升你的桃花運。
友人相助，桃花運得以提升，這段期間不妨多與親友商量，房事上便更加受肯定、也得以提升。
🐮牛──從生活啟發，房事如魚得水。
受書籍、媒體啟發，這段期間房事方面如魚得水，魚水之歡之時，更是能夠享受其中。
🙉猴──房事猴急，表現地淋漓盡致。
這段時間屬猴的朋友，在房事跟床事都十分猴急，表現方面是十分備受肯定，且更受枕邊人讚賞。
🐍蛇──到外地去，會有更好的房事桃花。
外出旅遊提升房事順利，所謂異地桃花，出差到外地去反而會有更好的機會。
🐰兔──職場左右逢源，投懷送抱的愛慕者眾多。
職場上左右逢源、備受肯定，易遇上愛慕者投懷送抱，屬兔的朋友在這段時間內，因事業有成而能有眾多招來的異性緣。
(中時電子報)
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