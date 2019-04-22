命理老師詹惟中分析本週生肖，這段時間究竟誰的房事最順利？又是誰的性事非常的順暢？到底誰能在床上讓另一半超滿意、嚇嚇叫？讓詹惟中老師帶您一一解析。

命理老師詹惟中分析本週在床事嚇嚇叫的生肖TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

🐶狗──朋友介紹，提升你的桃花運。

友人相助，桃花運得以提升，這段期間不妨多與親友商量，房事上便更加受肯定、也得以提升。

🐮牛──從生活啟發，房事如魚得水。

受書籍、媒體啟發，這段期間房事方面如魚得水，魚水之歡之時，更是能夠享受其中。

🙉猴──房事猴急，表現地淋漓盡致。

這段時間屬猴的朋友，在房事跟床事都十分猴急，表現方面是十分備受肯定，且更受枕邊人讚賞。

🐍蛇──到外地去，會有更好的房事桃花。

外出旅遊提升房事順利，所謂異地桃花，出差到外地去反而會有更好的機會。

🐰兔──職場左右逢源，投懷送抱的愛慕者眾多。

職場上左右逢源、備受肯定，易遇上愛慕者投懷送抱，屬兔的朋友在這段時間內，因事業有成而能有眾多招來的異性緣。﻿

詹惟中 │ 2019年4月21日～2019年4月27日《每周生肖/大師分析》

(中時電子報)