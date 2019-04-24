台南市李姓男子23日晚間10點多疑與前妻爭吵，竟當著孩子與前妻面前，在安平區四草大橋上往下跳，消防人員接獲報案後，出動安平、特搜小隊、和緯與永華等分隊8車、救生艇2艘、19人到場搶救，率先到達的消防人員當時在橋面已不見男子蹤影，由於晚間正值漲潮，目前仍在搜尋中。

而就在前一晚22日晚間8點左右，四草大橋也驚傳有人跳水尋短，消防局119獲報派出多個分隊及救生人員前往搶救、出動筏艇救起68歲施姓男子，但施男已無生命跡象，送醫急救一度恢復生命跡象，最終仍宣告不治。

(中時 )