男子與前妻吵架負氣跳海 四草大橋連2天傳跳海 00:322019/04/24 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消漏夜搜尋跳海男子下落。（曹婷婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市李姓男子23日晚間10點多疑與前妻爭吵，竟當著孩子與前妻面前，在安平區四草大橋上往下跳，消防人員接獲報案後，出動安平、特搜小隊、和緯與永華等分隊8車、救生艇2艘、19人到場搶救，率先到達的消防人員當時在橋面已不見男子蹤影，由於晚間正值漲潮，目前仍在搜尋中。 而就在前一晚22日晚間8點左右，四草大橋也驚傳有人跳水尋短，消防局119獲報派出多個分隊及救生人員前往搶救、出動筏艇救起68歲施姓男子，但施男已無生命跡象，送醫急救一度恢復生命跡象，最終仍宣告不治。 (中時 ) #男子 #大橋 #人員 #前妻 #消防人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 6旬翁倒高捷月台 無生命跡象急送醫 22:412019/04/20 社會 圖們江航權 也是一帶一路 04:092019/04/21 論壇廣場 彰濱資源回收廠狂燒 濃煙蔽日 04:102019/04/22 地方新聞 鎖定落單女？台中帶刀男：我怕被打 07:502019/04/22 社會 泰山姐弟雙屍案現疑點 狠父提款2萬失蹤 10:562019/04/22 社會 泰山姊弟雙屍案 生父三芝海邊現蹤跡 13:332019/04/22 社會 老翁久病厭世 四草大橋跳海 23:382019/04/22 社會 中市暗夜民宅火災 1婦人身亡 01:302019/04/23 社會 商合杭鐵路裕溪河特大橋順利合龍 02:082019/04/23 兩岸 11個月大女嬰床上跌落 送醫後不治 21:072019/04/23 社會 社會熱門新聞 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 社會 - 中時 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 萬象 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 - 社會 遺書訴遭「此生最嚴厲的批評」 海大學生墜樓 頭部著地不治 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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