美「林肯」號航母戰鬥群阿拉伯海演習

美國總統川普19日雖然加強力道，嚴厲威脅德黑蘭說，要是它與美國開戰，伊朗將會真的完蛋。不過，據紐時報導，川普告訴美國代理防長夏納翰（Patrick Shanahan），他並不希望和伊朗打仗。

據美聯社報導，白宮下令「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）開往波灣，而這10萬噸的航母已成為美國與伊朗緊張的晴雨表。

儘管美伊看似劍拔弩張，但至今「林肯」號航母戰鬥群尚未通過荷莫茲海峽，進入波斯灣。而美國海軍上周五的錄影顯示，「林肯」號正與其他美國戰艦在超過1,000公里遠的阿拉伯海演習。

報導指出，雖然美軍並未公開說明，為何「林肯」號遲遲沒有通過荷莫茲海峽，但這可能是要降低緊張氣氛。

去年12月「斯坦尼斯」號（USS John C. Stennis，CVN-74）航母戰鬥群通過荷莫茲海峽時，約有30艘伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）軍艦緊追不捨。其中1艘甚至投放商業級無人機，以拍攝美艦的動態。

而美艦以往通過海峽時，伊朗人曾在旁發射火箭彈，或是試射機關槍。此外，伊朗革命衛隊的小型快艇往往會從航母戰鬥群前切入，危險地靠近美艦。同時革命衛隊以飛彈武裝無人機，不斷在精進對美國航母進行所謂的「群攻」（swarm attacks）技巧。

(中時電子報)