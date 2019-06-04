陸文旅部提醒近期謹慎前往美國旅遊 15:472019/06/04 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸文化和旅遊部4日下午在國新辦發布中國遊客赴美旅遊安全提醒。近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。 大陸文化和旅遊部提醒中國大陸遊客充分評估赴美旅遊風險，及時瞭解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。本提醒有效期至2019年12月31日。 (旺報 ) #旅遊 #遊客 #中國大陸 #安全 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed報告：貿戰最後贏家是台韓 04:092019/05/31 焦點新聞 台人最愛去哪國 泰越大黑馬 04:092019/05/31 財經要聞 不甩老美！馬來西亞總理：盡可能多用華為產品 10:102019/05/31 國際 農委會持續落實非洲豬瘟防疫及輔導 13:212019/05/31 財經 印度GDP超車 陸被逼到沒退路 13:542019/05/31 國際 降低美國打台灣牌的合理性 04:102019/06/03 論壇廣場 團體旅遊800萬元補助 彰化以北用不到50％ 15:112019/06/03 旅遊 美系訂單加持 樺漢全年拚賺一股本 04:102019/06/04 證券．權證 口水戰！回應陸白皮書 美再批扭曲事實 09:232019/06/04 國際 回應留學警告 美：歡迎「合法」的陸生 11:242019/06/04 國際 兩岸熱門新聞 殲-20隱形戰機 陸年產40架驚人 - 日報 台客帶20瓶甘草止咳水 福州海關以走私毒品罪逮捕 - 兩岸 - 旺報 美執法機構頻繁騷擾 陸全面發布公民赴美安全警告 - 兩岸 不畏科技戰 陸宣告進入5G元年 - 兩岸要聞 - 中國時報 華媒：英趕超美 大陸留學生創歷史新高 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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