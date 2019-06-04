大陸文化和旅遊部4日下午在國新辦發布中國遊客赴美旅遊安全提醒。近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。

大陸文化和旅遊部提醒中國大陸遊客充分評估赴美旅遊風險，及時瞭解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。本提醒有效期至2019年12月31日。

(旺報 )