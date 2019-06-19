女星謝忻與已婚的阿翔當街激吻被活逮，「翔忻婚外情」讓外界驚訝之餘難掩失望，風波喧鬧多時，在翔嫂Grace發文表示原諒老公後，阿翔也在浩子陪同下開記者會謝罪，宣布全面停工，至於謝忻則在公布道歉聲明後，低調神隱至今未現身，其緋聞男友王少偉今趁錄影空檔受訪，曝光事發後有跟她通了一次電話，坦言謝忻在家反省狀況不太好，向來堅強的她，更前所未聞地在電話裡痛哭，讓他不捨為其求饒。

謝忻在婚外情事件爆出前，跟王少偉傳了緋聞多年，兩人私下是很好的朋友，今王少偉錄中天《叫我神隊友》，他被問到此事，表示謝忻知錯，抱持後悔、愧疚的心情在家反省，如今不太出門，坦言事發後謝忻有打過一次電話給他，在電話中無助痛哭，而他從沒看過謝忻在他面前哭過，王少偉嘆好友不像另一個當事人，「她就孤家寡人」，其實更需要朋友，盼大家給她一點時間，讓他從這件事情中學習。

王少偉不諱言對於「翔忻」當街激吻感到震驚，但也盼眾人在責備謝忻的同時可以想想，為何她會做出這樣粉身碎骨的決定，「就像我們站在懸崖邊，覺得看大海很漂亮，但是為什麼要選擇跳下去死？」，認為謝忻太渴望愛情，才會理智斷線。

王少偉跟謝忻傳緋聞多年，但自己多次明確表示過跟她就是朋友，如今也心疼這個好友，表示謝忻其實在演藝圈擔任丑角，久而久之沒了自信，但又渴望愛情，就跟很多社會上的女生一樣，認為出事時一味責備她們是不對的，「她們沒自信的時候，誰關心她們呢？」，同時表示翔忻如今一定在深刻反省，希望眾人能多給些時間跟空間，「我相信兩個人都昏頭了，不然怎麼會在大街上做這件事」，也認為外界對她的責備、輿論壓力已經很多，「這時候我的指責已經是多餘的了」，王少偉也盼望謝忻能回到自己以前認識的她，畢竟「撇開這件事不談，她是很有愛心、很熱血的一個人」。

(中時電子報)