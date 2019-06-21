空服員罷工現場爆衝突 兩派激烈互嗆

長榮空服罷工進入第二天，表面上看起來是勞資對抗，但實際已演變成「長榮的內勤、地勤槓上工會的空服」，除是長榮內部對工會外力介入的不滿宣洩，空服的自我膨脹、拉同事陪葬等舉動，更讓「公主內戰」愈燒愈旺。

「那群公主（內、地勤稱空服員）只有想到他們自己、就他們最重要」，一名長榮航內勤講到空服罷工，就難掩怒氣，自長榮勞資協商破裂的那天，全公司就為了罷工這天到來，所有人陪他們演練，還得被他們酸。

事實上，空勤與內、地勤矛盾由來已久，但空服員工會強勢介入，把「長榮的空服員變成工會的空服員」，透過洗腦空服員，完成對長榮航空發動罷工目的，是點燃怒火主因。

在工會聲明將啟動罷工投票時，長榮資方就把醜話講在前頭，如果因為罷工不能獲利，年終及調薪都會受影響，這本合情合理，但空服工會硬要操作成「資方恐嚇工會」，但事實上就是內勤和地勤員工要跟著陪葬。

其次，昨天勞資協商時，空服員工會成員對外發言，無限上綱其辛勞程度，更是讓內、地勤的不爽到了極點，「好像只有他們辛苦」，公司賺錢都是空服的功勞，活在雲端上的發言無疑就是，長榮沒有她們不行。

「他沒把你當人，你還要對他仁慈？」講到公主們的行徑，地勤更是大翻白眼，「公主們都說，那是你不罷工啊！」問題是空服罷工有地勤擦屁股，地勤罷工，還是自己擦，「光這點就知道公主想的跟你不一樣」。

最扯的是，空服工會甚至發動霸凌，以肉身擋住長榮總部大門，雖是要讓願意值勤的空服員就範，但也讓為公主們擦屁股、得加班的員工怒火燒到極點，才會出面反嗆，這恐是工會操縱下的公主始料未及的。

對長榮資方來說，一旦讓步，不只要面臨工會的冷嘲熱諷，也等於是辜負內、地勤員工對公司的力挺，與對工會的同仇敵愾，這也就是長榮不能讓、也不會讓的原因，現在就看公主們的無限期抗爭，到底能否兌現。

(中時 )