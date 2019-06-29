韓國螢幕夫妻「宋宋夫婦」宋仲基與宋慧喬驚傳結婚不到兩年，宣布離婚消息，甚至有消息已進入離婚程序，應該在8月就能確定離婚，引發全球粉絲一陣譁然。曾和兩人一起在《太陽的後裔》中演出的男星安普賢也在節目中曝光宋慧喬私下的一面，讓眾人相當吃驚。

曾和宋仲基與宋慧喬一起演出《太陽的後裔》的演員安普賢，近期上節目曝光宋慧喬私下的相處模式，令人超驚訝韓流巨星竟然超接地氣。（圖／翻攝自安普賢IG）

近期和朴敏英、金材昱在韓劇《她的私生活》中有精彩演出的男配角安普賢，近期在綜藝節目中聊到過去拍攝《太陽的後裔》中飾演特種隊中士「任光南」的故事。

安普賢近期在《她的私生活》中飾演男配角，獲得不少人氣。（圖／翻攝自安普賢IG）

他表示拍攝期間幾乎所有男演員都陷入「發電機」宋慧喬的魅力中，更自曝自己曾暗戀宋慧喬6個月，直到雙宋婚訊爆出後，大家失望又羨慕。

他表示有次劇組私下聚會，宋慧喬輕裝就來，一點都沒有天后架式，讓他印象深刻。（圖／翻攝自安普賢IG）

他聊起有次劇組私下去吃飯，大家都以為韓流巨星宋慧喬應該會很有氣勢或有些架子的來，沒想到她素顏、綁個包包頭、穿了件洋裝就現身，就像多年前她在《浪漫滿屋》裡的模樣，完全沒有明星架子又不做作讓在場男性都被她吸引，喝酒更是豪邁，讓男演員們都眼冒愛心。

維持《太陽的後裔》中飾演特種隊中士的好身材，他在新戲《她的私生活》也有身材的展現。（圖／翻攝自安普賢IG）

《太陽》男演員曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了...

(中時電子報)