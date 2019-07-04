美國南部邊界移民拘留中心爆出超收、移民居住類似牢籠的空間情事後，美國國會議員、律師、人權團體紛紛撻伐，要求改善收容所環境，沒想到川普此時毫不展現憐憫之心，反而在推特上開嗆：「不爽不要來，問題就解決了！」

美國德州南部邊界移民拘留中心6月爆出環境髒亂、兒童沒洗澡、用髒尿布、環境有如集中營等情事後，國土安全部（Department of Homeland Security）2日公布報告與照片，證實確有此事，還披露收容中心明顯超收，導致移民沒地方伸展，只能睡地板；部分收容中心甚至不供應熱食，僅能以三明治裹腹，出現嚴重便秘問題；多數人也沒辦法洗澡、更衣，他們大多穿著和剛抵美時身上穿的同一件衣服，僅能以濕紙巾擦澡。

美國德州邊界移民拘留中心被爆出嚴重超收、人滿為患，移民居住在類似牢籠的房間長達1個月，多數人不能洗澡，他們大多穿著剛抵美時的衣服，僅能用濕紙巾保持清潔。（圖／路透社、國土安全部）

醜聞爆出後，美國國會議員、人權團體紛紛開砲，痛批這根本是公然蔑視法律及基本人權，全美幾個城市也出現抗議人潮，要求邊防單位改善拘留中心居住條件。

不顧全國怒火狂燒，美國總統川普一點也沒有對此展現憐憫之心，對移民政策依然保持強硬態度，「財經內幕」（Business Insider）報導指出，川普3日反而在推特作出如下回應：「如果非法移民不滿這些快速建成或經過整修的拘留中心環境，那就告訴他們不要來。所有問題就解決了！」等同於嗆移民不爽不要來。他在另一則貼文甚至還強調「邊防官員不是醫生、護士」。

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月3日

Our Border Patrol people are not hospital workers, doctors or nurses. The Democrats bad Immigration Laws, which could be easily fixed, are the problem. Great job by Border Patrol, above and beyond. Many of these illegals aliens are living far better now than where they..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月3日

另一頭美國加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）則發推稱「怎麼可能會有人看到這些照片後還不認為人權受到侵犯？」兩人形成強烈對比。

Children with no access to showers.

Kids sleeping on concrete floors.

A man holding a note that says, "Help. 40 Day Here."



How can anybody look at these photos and think this isn’t a human rights abuse? https://t.co/zSx7w3S3JX — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 3, 2019

(中時電子報)