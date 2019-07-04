美國南部邊界移民拘留中心爆出超收、移民居住類似牢籠的空間情事後，美國國會議員、律師、人權團體紛紛撻伐，要求改善收容所環境，沒想到川普此時毫不展現憐憫之心，反而在推特上開嗆：「不爽不要來，問題就解決了！」
美國德州南部邊界移民拘留中心6月爆出環境髒亂、兒童沒洗澡、用髒尿布、環境有如集中營等情事後，國土安全部（Department of Homeland Security）2日公布報告與照片，證實確有此事，還披露收容中心明顯超收，導致移民沒地方伸展，只能睡地板；部分收容中心甚至不供應熱食，僅能以三明治裹腹，出現嚴重便秘問題；多數人也沒辦法洗澡、更衣，他們大多穿著和剛抵美時身上穿的同一件衣服，僅能以濕紙巾擦澡。
醜聞爆出後，美國國會議員、人權團體紛紛開砲，痛批這根本是公然蔑視法律及基本人權，全美幾個城市也出現抗議人潮，要求邊防單位改善拘留中心居住條件。
不顧全國怒火狂燒，美國總統川普一點也沒有對此展現憐憫之心，對移民政策依然保持強硬態度，「財經內幕」（Business Insider）報導指出，川普3日反而在推特作出如下回應：「如果非法移民不滿這些快速建成或經過整修的拘留中心環境，那就告訴他們不要來。所有問題就解決了！」等同於嗆移民不爽不要來。他在另一則貼文甚至還強調「邊防官員不是醫生、護士」。
另一頭美國加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）則發推稱「怎麼可能會有人看到這些照片後還不認為人權受到侵犯？」兩人形成強烈對比。
文章來源：Trump says if asylum seekers don't like conditions in detention centers, 'just tell them not to come'
(中時電子報)
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