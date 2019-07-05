大陸黑龍江塔河縣近日發生一件離奇傷害事件。一對賣魚的夫妻一邊用剪刀拆卸貨物還一邊爭吵，一名女顧客趨前買魚時，正逢丈夫因吵架氣憤向妻子丟出剪刀，剪刀竟不偏不倚扎入女顧客胸口心臟位置，經搶救2小時才脫離生命危險。

黑龍江公安部門微博「平安黑龍江」指出，這起6月30日發生在塔河縣的事件相當離奇，魚販夫妻因細故爭吵，丈夫因氣憤將手中正在拆卸貨物的剪刀扔出，卻不偏不倚扎中一名女性顧客的胸口心臟位置。

陸媒《梨視頻》報導說，被飛來的剪刀扎中邢姓女子當場倒地不起，圍觀的群眾立即將之送往醫院搶救。邢女的先生表示，「我老婆就是去批發市場買個菜，就突然被刺心臟，現在生死未卜。」據醫師表示，邢女送來時傷情十分嚴重，心包出血，不過經過兩個小時的緊急手術，暫時脫離生命危險。

報導表示，這位吵架扔剪刀的魚販丈夫已被刑事拘留。許多網友對此事留言稱，這太倒楣了，以後見人吵架還是離遠些比較安全。

(中時電子報)