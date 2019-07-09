大媽哄搶馬拉松比賽補給水瓶

有大陸網友爆料7月8日在某地舉辦的馬拉松比賽中，為遠動員提供的補給品遭到一群大媽哄搶，所有供選手取用的瓶裝飲用水被一掃而空。主辦方表示，由於當時還沒開賽，大媽們以為「水是白送的……」。這種不分青紅皂白進行群體哄搶行為在網上遭到嚴厲批評，網友評論稱:「大爺大媽拿出這個搶禮品的魄力，釣魚島分分鐘能給搶回來」。

據《觀察者網》報導，這段由網友提供視頻的事件很快得到主辦單位的核實，視頻中只見一群身穿紅色服裝的大媽，在一處類似馬拉松補給站的地方四散哄搶。大量瓶裝飲用水被卷走，現場亂七八糟，一片狼藉。

報導說，有工作人員站出來試圖阻止，但收效甚微，只能在一邊小聲唸叨：「看看，看看這些阿姨們的素質。」

經媒體查詢後得知，事情發生在7日的哈爾濱城市樂跑賽上，主辦方的一位工作人員回應表示，當時還未開賽，他們準備好了水、飲料等補給。結果，路邊走來了一撥徒步的人，除了大媽還有大爺。他們以為現場有免費送水活動，就一哄而上把補給品全給搶了，「比賽場地是開放式的，什麼樣的人都有。」

該工作人員表示，雖然鬧得有點不愉快，但沒發生其他事故，就是個小插曲。

看到這幅畫面，許多大陸網友也忍不住吐槽：「該不是又『尋思這東西沒人要』了吧？只要有一個起頭動手，那麼其他的也就不管不顧了。」

「愛小心+臉皮厚+勝負欲，只會誰比誰搶的多，搶完了還會互相比較，哎你看我比你多拿了一個。」

「大爺大媽拿出這個搶禮品的魄力，釣魚島分分鐘能給搶回來。」

(中時電子報)