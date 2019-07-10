一名張姓婦人日前騎機車至北市中華路南機場夜市遊玩，忘了停放機車位置，以為被人偷走，急忙向轄區中正二分局泉州所報案協尋，員警受理後趕往現場協尋，最後找到機車就停在原本位置，確定是張婦記錯位置，讓張婦感到不好意思，連連向員警稱謝。

「警察先生，我機車不見了幫我找找!」泉州所員警日前接獲一名張姓婦人報案，表示她在晚間騎機車到南機場夜市遊玩，把機車停放在中華路2段307巷忠義國小旁，要返家時卻發現機車不見了，懷疑遭人竊走，立即報案協尋，員警受理後仔細詢問事發經過及調閱監視器，

泉州所警員陳佶豐、黃韋迪受理後先是調閱路口監視器，並未發現婦人所說的機車影像，陳員等人接著前往南機場夜市及忠義國小周邊巷道逐一尋找，最後在在南機場夜市中華路2段313巷內找到機車，婦人才發現自己記錯停車地點，連忙向警方致歉，還十分不好意思說「年紀大了記性不好」，並再三感謝警方幫忙他找到機車。

(中時 )