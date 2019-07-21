九芎林聯庄信眾21日前往義民廟，恭迎義民爺前往祭典區，安座於芎林福昌宮及竹東戲曲公園。（莊旻靜攝）

為「義魄千秋2019全國義民祭在新竹縣」即日起登場。（莊旻靜攝）

九芎林聯庄信眾21日前往義民廟，恭迎義民爺前往祭典區，安座於芎林福昌宮及竹東戲曲公園。（莊旻靜攝）

一年一度的義民祭即將展開，新竹縣長楊文科重視此傳統文化，21日上午前往義民廟，參與恭迎義民爺，義民爺神位由今年輪值的九芎林聯庄，迎至芎林石壁潭的福昌宮，以及竹東鎮的戲曲公園，將展開為期1個月的挑擔奉飯，直到祭典正式展開。

義民信仰為台灣客家重要象徵之一，新竹縣政府今年則將義民祭定調為「義魄千秋2019全國義民祭在新竹縣」，期望吸引更多人參與並傳承，21日的儀式中，客家委員會副主委楊長鎮，以及多數鄉鎮首長、縣府一級主管均到場參與，以顯示敬重。

九芎林聯庄為義民廟祭典區15大聯庄範圍最廣，由總爐主兼主委曾敬明及各祭典區代表都到場，親迎義民爺神位前往芎林及竹東，竹東鎮長羅吉祥不僅至義民廟迎神位，也立即趕回竹東戲曲公園，以顯示竹東鎮對於祭典及義民爺的重視。

義民祭已有逾280年傳統，楊文科身兼榮譽主委，與新竹縣政府一級主管均親自參與，楊文科表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗唯一屬於客家傳承的無形文化資產，九芎林聯庄也是15大祭典區中地理範圍最廣者，包含芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等地，今年祭典科儀將全程紀錄，也會在祭典區內辦理義民故事校園巡演、文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等系列活動。

義民祭即將在8月20日上午10點於義民廟舉行，當晚7點則在竹東中興河道仁愛停車場辦理義民之夜客家大戲演出，由榮興客家採茶劇團演出大士收妖，現場也將發放今年度的平安符。

(中時 )