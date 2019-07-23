運動家左投王維中連續兩天登板，今日再度出現滿壘危機，而且他居然又安全下莊，總計2局無失分。雖然太空人11比1痛打運動家，王維中不但沒事，自責分率還略降到1.64。今天太空人極為兇猛，先發貝利(Homer Bailey)2局被打9分，王維中也投兩局就用掉50球，可說是苦戰之後的生還者。

6局下王維中登板，太空人領先10分，他投出保送又被敲安，觸身球打到「春天哥」史普林格(George Springer)，形成兩出局滿壘危機。狡猾的坎普(Tony Kemp)在兩好球之後連續3球都不出棒，他賭王維中最後一顆會直球進壘，果然賭到了，但他沒打好，出棒之後十分懊惱，最後由中外野手接殺，危機解除。

王維中化解滿壘危機。(MLB Taiwan臉書)

7局下太空人右打史卓爾(Myles Straw)也很黏，王維中用了8球才讓他飛球出局，雖然很辛苦，這半局沒有出現失分危機。8局下運動家馬提尼(Nick Martini )登板，連續保送兩人又差點投不完，還好太空人打累了沒有再強攻。

這場比賽完全是太空人在表演，13支安打與投手寇爾(Gerrit Cole)200K達陣，運動家全場只敲2安，被三振11次，王維中又是表現最好的一人。

(中時電子報)