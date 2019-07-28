7月26日示威者在香港機場圍堵辱罵一老年旅客

香港「反送中」抗議人士26日在機場進行示威活動期間，一名老年旅客在機場到大批年輕人擠撞辱罵，這段過程被許多機場旁觀旅以手機拍下上傳網路後，迅速在兩岸網路瘋傳，並引來對香港抗議群眾的負面評論。此一圍堵並粗暴對待老年旅客的行為，將嚴重影響外界對示威抗議者的觀感，甚至會成為港府強力鎮壓抗議活動的藉口。

外界除了高度注意香港抗議活動的情勢發展外，一位老年旅客在機場遭到參與抗議活動的年輕人圍堵推擠並高聲辱駡的影片，卻意外在抗議結束後於網路上快速流傳。這位老年旅客手拉行小型李箱，背上貼著一張疑似指責的黃色紙張，紙上書寫疑似「襲警、搞亂香港、無法無天」的字樣，在機場遭到一群年輕人圍堵去路。

這十多名示威人士向該老翁大聲咆哮辱罵，高叫「打人啊！唔好畀佢走(不要讓他跑了)！」有人用雷射筆射向他，亦有人高舉示威標語牌擋在其前面。雙方發生推撞，示威者疑似跌倒在老翁腳下。最後有人報警，警察及救護車到場，雙方在警察介入調停後散去。

連日來因香港抗議事件造成的社會不安，網民的對抗議活動的意見漸趨分歧。這段影片傳出後，許多網上評論認為，抗議者的訴求雖然有不少人支持，但是也有反對的人，示威群眾如果對其他表達與其不同意見者出現粗暴行為，將嚴重挫傷示威活動的正常性，也影響示威抗議的形象。

這位被圍堵的年長劉姓旅客劉先生事後接受港媒訪問時表示，自己清楚香港示威者近期鬧事的經過，他認為示威者近期的一連串列動則對香港只會有壞處而非好處。參與示威的年輕人對內地缺乏基本認知並且不願意去瞭解，容易受香港反對派人士煽動，而如果示威行動長期存在必然打擊香港經濟。

7月26日香港「反送中」抗議人士聚集在機場進行示威活動，要求港府回應市民訴求，示威群眾並與警方發生零星衝突，港警數度發射催淚彈並進行驅離，造成數十名示威者受到輕重傷送醫，最後有十餘名示威人士遭警方逮捕。

(中時電子報)