一芳水果茶高雄瑞隆店聲明。 （圖／取自臉書）

香港5日發起「三罷」示威，一芳水果茶在微博上表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工！」不過，一芳在台灣的加盟店--伊通店、內湖店、嘉義仁愛店在臉書聲明，不認同此微博的聲明。

一芳水果茶在微博上聲明指出，一芳堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。

在前述聲明發表後，一芳水果茶微博又發文表示，有關違約門市已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑。

發文還稱，除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業，「堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！」

中央社記者向一芳水果茶公關副理林孟樺求證微博文章內容，她表示，微博上的內容並不是台灣公司所發出的聲明；對於改文的狀況，也不清楚；其餘問題，暫時不對外回應。

一芳水果茶台北伊通店、內湖店、嘉義仁愛店於臉書粉絲專頁發文表示反對一國兩制，他們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達他們的不滿。

(中時電子報)