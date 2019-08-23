日前為紀念九二一滿20週年，官方亮相充滿當地色彩的「集集鐵道彩繪列車」，其車身外印有大大的石虎圖，不過卻被專業網友發現「石虎更像花豹」後，負責石虎列車的設計師在臉書直播解釋原因，坦言當初是購買圖版，她很抱歉，會承擔團隊所有責任。網友仍罵翻。

集集鐵道彩繪列車20日對外發表後，由於車身彩繪的石虎特徵不明顯，被外界批為「更像花豹」，引發爭議，觀光局昨與設計師江孟芝討論後，決定待列車回廠後，忍痛將第一、二節車廂的石虎全部拿掉。

由江孟芝率領設計的石虎列車。（圖/取自fun臺鐵FB）

對此設計師江孟芝相當自責表示，都是自己想法，希望網友不要牽連到官方，並對長官感到很抱歉，承確實沒注意到石虎特徵，在設計前確實有做功課，找了好幾組圖之後選出的，最後石虎成品也跟當初搜尋的「Leopard cat」類似。她並對這次引起的風波表示，責無旁貸，希望不要因為部分疏失，對其他設計感到失望。

江孟芝昨晚更在臉書直播，強調「很抱歉造成這樣的風波」並說，石虎外型、特徵的部位都可以再加強，會聽進去大家給的意見，強調所有程序都由自己把關，所以會說是自己設計的，只是沒有做好，也因此個人承擔起團隊上所有的責任。

但網友不領情，反批江孟芝「買的圖怎麼可以說是自己設計」、「台灣之光結果去買圖庫」、「原來設計就是買授權圖」也有網友相挺說，「設計本來就可以購買圖片」、「整體設計是好的，有部份的確沒有做好把關，請大家不要往死裏打」。

(中時電子報)