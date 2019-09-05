尷尬！討厭的黑頭粉刺經然長在這種地方，一名女大生在《Dcard》分享自己下面長粉刺的經驗，她因為看了有人其他網友的PO文才知道私密處也可能會長這個，她表示「活了20幾年，第一次知道原來下面也會長粉刺...」於是對著鏡子清理，其成果也相當令人驚訝。

網友表示，其實大概兩三年前就發現「在靠近腿根的地方有黑黑兩顆」，但她本人因為沒看過「巨型黑頭粉刺」，因此一直以為是「那兩顆是嚴重的毛髮倒插」。她表示，之前也用酒精消毒的針試著挑過，但因距離實在有點遠、也看的不是很清楚...不過在看到網友分享的《私處長粉刺》後，便想說「來試一下」，於是原PO洗了手照著鏡子，兩指慢慢的擠阿擠...「結果擠了五次才完全擠乾淨」

原PO表示，是不是很~長~~擠完我自己都嚇到了。(翻攝自《Dcard》)

完事後的原PO附上成果照，最大的高9mm，她驚訝的表示「擠完我自己都嚇到了」而那味道就跟「耳洞的垢味差不多啦」，原PO也強調自己「真的平常重點部分都有洗乾淨阿」她無奈的說，臉上長東西很容易發現，「私密處真的是要認真看才會知道阿！覺得女兒們還是不定時要拿鏡子檢查一下!!健康第一」網友也紛紛回應「哇靠超長欸」、「你還聞了它」也有人表示有類似經驗「我以前也有擠過~就是衛生方面要清潔，該搓洗的一定要搓到。」

(中時電子報)