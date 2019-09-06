嘉義市蘭潭三信亭整修完成，重新啟用，市長黃敏惠歡迎大家來賞月 。（嘉義市政府提供）

嘉義市蘭潭風光明媚 ，市長黃敏惠（中）推薦中秋賞月最佳景點。（廖素慧攝）

蘭潭風景區是嘉義市的後花園，重要的觀光景點，近3年來有140萬餘人次遊客，指標性的蘭潭「三信亭」整修完工，6日由市長黃敏惠啟用，並拈香拜拜祈福，歡迎返鄉遊子回嘉過中秋節到蘭潭賞月。

三信亭是嘉義第三信用合作社於1977年出資建造，市府斥資580多萬擴建三信亭，並拉皮美容，13日中秋節晚上8點，舉辦「三」生「信」來嘉賞月活動，當晚7點30分到9點30分，自三信亭到音樂噴泉的大壩，將交通管制，民眾可搭乘市區公車1路、台灣好行光林我嘉線（66路）公車前往，開車族則請將車輛停放於三信亭斜對面停車場，或由學府路前往活動現場。

黃敏惠說，三信亭變美了，蘭潭是嘉義市重要的觀光景點，整修後的三信亭更寬廣，中秋節晚上的賞月活動有街頭藝人表演，秋節3天連假每晚7點半、8點半及9點半有音樂噴泉演出，迎接返鄉遊子，也歡迎遊客來遊潭賞月。

觀光新聞處表示，三信亭平台擴建工程向外新增3米半的木棧平台，增設座椅、夜間照明，延長5公尺、寬10公尺的新觀景平台，無敵視角可以飽覽蘭潭美景，秋節晚會活動現場限量送蛋黃酥，到嘉義行旅臉書按讚打卡還送好禮。

市府為提供市民與旅客安全友善的運動休憩環境，已實施蘭潭風景區環潭道路（月影潭心至濟福宮路段），每周日上午6時30分至12時為「無車日時段」，限制車輛於此時段及路段進出，總長度為1.4公里，並有罰則。

(中時 )