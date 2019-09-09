◎又見禽流感！屏縣撲殺5119肉鴨

屏東縣動物防疫所強化鴨隻家禽流行性感冒主動監測採樣，於9日在萬丹鄉1肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，即依標準作業程序啟動防疫機制，赴該場執行撲殺作業，現場撲殺5119隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

◎拒追求遭砍 高中女3根斷指接不回

高雄一名曾姓男子疑追求楊姓女高中生不成，7日竟當街持刀砍殺楊女20多刀，楊女還因伸手擋刀，一根手指遭砍斷。警方獲報趕到現場逮捕曾男並將重傷的楊女送醫，但左手三根斷指已來不及接回。曾男經連夜偵訊，今被高雄地檢署聲押獲准。

◎馬致詞被打斷 韓國瑜透露這件事

高雄巿長韓國瑜巿政請益，9日下午到三民區灣子內朝天宮、大港保安宮參香，並在區公所跟地方人士座談，對於前一天新北造勢，馬前總統致詞時被打斷，韓說他已跟馬通過電話致歉，也要求工作人員不要再發生類似的狀況。

◎用路人注意!北宜公路加強聯合稽查

新北市局新店警分局昨（8）日上午與台北區監理所在北宜公路（台9線）實施聯合稽查，針對大型及普通重機車擅自增減後照鏡、變更大燈、車體設備車輛及越級駕駛等行為，依《道路交通管理處罰條例》第16條、18條、22條相關罰責製單舉發。

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(中時電子報)