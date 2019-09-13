曾在1989年六四天安門時拍下轟動全球的「坦克人」的美國攝影記者柯爾（Charlie Cole）上週於印尼峇里島逝世，享壽64歲；當時這張見證歷史一刻的照片，也讓柯爾獲得1990年度世界新聞攝影獎。

綜合外電報導，定居峇里島超過15年的柯爾，是拍攝「坦克人」照片的四名攝影師之一，當時他在北京一家酒店的露臺上拍下這張照。他事後回憶此事表示，他一度以為這名穿白衣的「坦克人」可能遭遇不幸，當下他意識到有責任記錄這一幕，但令他驚訝的是坦克竟停了下來，而這位身分不明的男子很快被另兩名男子給帶走，之後便沒了下文。

據英國廣播公司報導，柯爾自覺可能將會遭到大陸公安搜索，並將這張珍貴的底片藏在馬桶水箱裡，之後公安上門搜索其房間後，只有找到未使用的底片以及其他示威群眾受傷的照片，而「坦克人」底片逃過一劫，柯爾最終將其交由《新聞週刊》（Newsweek）發表，讓這張見證歷史的六四照片得以流傳於世。

不過，即使柯爾因這張照獲獎，他事後表示仍有些遺憾，畢竟這張照片成了六四事件的唯一象徵，這光環蓋過了其他攝影師付出的努力和面臨的危險。另外他認為，創造這歷史畫面的是那個男子，而他「只是其中一個攝影師」，為能夠拍下歷史一瞬而感到榮幸。

(中時電子報)