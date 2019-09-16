索國媒體本(16)日報導索國政府擬驅逐我駐索國大使等事，外交部發言人歐江安今天表示，經我駐館向各方瞭解，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐我駐使。值此索國政府檢討臺索邦誼之際，我駐使夙夜匪懈，積極爭取各方支持，強化兩國關係，為職所當為，絕非干預內政。

她說，有關報載倘索國外交轉向，中方擬提供在臺96名獎學金學生全額獎學金事，索國在臺就學的臺灣獎學金學生，在臺索邦交正常情況下，將持續受到兩國雙邊合作機制保障；至於報載有關中國提供的任何承諾，外交部不作評論。就我方與索國學生接觸的了解，索國學生喜歡臺灣自由開放與友善的就學環境，對索國政府試圖外交轉向的操作感到憤怒不解。

有關報載我政府匯款索國國會議員以換取支持臺灣事，歐江安澄清這純屬惡意謠言，目的在打擊臺索關係。我國向來基於國際合作發展法，秉持透明、良治與可問責性等原則，且依當地政府、國會議員與民間團體的實際需求，進行相關援助計劃，絕不與中國進行惡性金錢外交競逐。我國目前規劃強化雙邊合作關係，在既有的合作機制下，增加鄉村建設發展、潔淨能源、農業、獎學金以及婦女貸款等計劃。

另據報導有關我全額資助索國2023年太平洋運動會主場館案一節，本案外交部是協助索國向我銀行申請商業貸款，爭取較優惠的貸款條件，並無由我全額資助情事。

(工商 )