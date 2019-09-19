說到學生時期，通常都是最棒的回憶，尤其是高中升大學，就像「那些年我們一起追的女孩」般，青春又熱血，並分道揚鑣地邁向下個階段，前往各自的大學。正因大學是人生的轉捩點，有位網友就納悶，他觀察到以前乖乖的女生，到了大學就彷彿變了個人，價值觀大轉彎。難道真女生上大學後差那麼多嗎？ 網友直接道出殘酷真相，那就是「陶喆是對的」。

「還記得多年前跟你手牽手，妳都害羞得不敢抬頭；只會傻傻的看著天上的星星，妳就是那麼的純靜。知道妳收到上榜的通知單，我的心裡就變得很亂；不知為妳而高興還為自己憂愁，只好就放妳走。」

網友納悶，很多女生在鄉下的時候都很乖巧也很純樸，但上大學離鄉背井之後變得愛玩穿搭也開始變騷，也會去夜店認識男生。鄉下女生到都市真的都會改變嗎？（示意圖／shutterstock）

一個小鎮的姑娘到了大城市，你一定聽過這故事。沒錯，這就是陶喆「小鎮姑娘」一歌中的一段歌詞。在PTT上，網友以「鄉下的女生到都市真的會改變嗎？」為題，詢問「看很多女生在鄉下的時候都很乖巧也很純樸，但上大學離鄉背井之後變得愛玩穿搭也開始變騷，也會去夜店認識男生。鄉下女生到都市真的都會改變嗎？」想確認是否真是個血淋淋的事實。

有位網友就納悶，他觀察到以前乖乖的女生，到了大學就彷彿變了個人，價值觀大轉彎。難道真女生上大學後差那麼多嗎？ 網友直接道出殘酷真相，那就是「陶喆是對的」。（圖摘自PTT）

此文引發網友熱議，網友直言「陶喆表示：我再唱你沒在聽欸」許多網友贊同原PO觀點，認為很多女生上大學到新環境整個變了。「會啊...認識一個上台北之後開始約X」、「看到台北男生會主動獻身」、「會先學化妝」、「認識2個南部來的，是本性就騷，劈腿找X友」、「都市到鄉下也會變阿」！

不過，也有人認為是人的問題，環境和身邊周遭的人的確會影響，但主要還是自己。那些變的人也不一定是因為她們是鄉下人或都市人，而是個人選擇。況且，也不是只有女性如此，男性也有變很壞的。而價值觀改變，每個人都有不同想追求的生活，很正常。

(中時電子報)