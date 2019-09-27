20歲德國男模Leon Dame的超狂台步。

20歲德國男模Leon Dame 25日為法國時裝品牌Maison Margiela走秀的畫面在網路上瘋傳，他眼神超殺，微微駝背，腳踩高跟長皮靴，怒氣沖沖地在伸展台上「暴走」，暴風台步不僅成功攫走眾人目光，甚至讓一向繃著臉的時尚女魔頭、美國《時尚雜誌》（Vogue）總編輯溫圖爾（Anna Wintour）「驚」到笑出來。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，周三晚，男模Leon Dame負責為法國時裝品牌Maison Margiela 2020春夏系列閉幕走秀，當他出場時，立刻攫住了現場所有時尚界大咖的目光。

Leon Dame穿著長及臀部的黑色皮衣及白色熱褲登場，腳上踩著及膝的黑色高跟皮靴，僅露出一大截細白大腿，他眼神銳利，甚至看起來有點不耐，微微駝著背，在伸展台上快速、大力地邁開暴風式步伐，他的台步太奇特，甚至被媒體形容為「喜怒無常」、「怒氣沖沖」。

wednesday mood: leon dame walking for maison margiela ss20 pic.twitter.com/SOuCuYZKTs — 𝐯 (@KAlAGEBER) September 25, 2019

20歲德國男模Leon Dame。（圖／達志影像、TPG）

當他出場時，戲劇化的步伐讓台下貴賓都被逗樂、驚呆了，連平時喜歡板著臉孔的時尚女魔頭溫圖爾都忍不住笑出來，一臉不可置信。

Model's intense walk gets a smile out of stone-faced Anna Wintour

This guy is awesome! Couldn’t stop watching #leondame https://t.co/8zsj311rPh — Lco (@lco6677) September 25, 2019

事實上這不是Leon Dame頭一次在伸展台上展示他的驚人台步，上一季，同樣在Maison Margiela秀場，他也以類似步伐一鳴驚人，本季Maison Margiela特別邀請他為閉幕走秀，重新演繹暴風台步。

現在德國柏林出生的Leon Dame在時尚圈已小有名氣，權威時尚網站BoF（The Business of Fashion）特約編輯Tim Blanks分享了Leon Dame在台上的超殺眼神，稱他「謀殺了整個伸展台」。Leon Dame的台步似乎也獲得溫圖爾讚賞，她近日透露，看秀時都在尋找能讓自己微笑的事物，Leon Dame的表現似乎取悅了她，除了噗哧笑出來，鏡頭也捕捉到，當Leon Dame走過她身旁後，溫圖爾還特地轉頭繼續看著。

Leon Dame的台步也在網路上引起廣大迴響，有網友笑稱他喝太多龍舌蘭了！

(中時電子報)