中央氣象局發布豪雨特報，今(30)日至明(10月1)日宜蘭縣山區有有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭平地、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區、南部山區及馬祖有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，受地形影響，西半部降雨今下午起將明顯增強，要注意雷擊及強陣風，超大豪雨地區：宜蘭縣；豪雨地區：基隆巿、台北巿、新竹縣、苗栗縣、台中巿、花蓮縣；大雨地區：新竹巿、南投縣、高雄巿、嘉義縣、台東縣。連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

根據最新氣象資料顯示，第18號颱風米塔步步進逼！目前中心氣壓為965百帕，近中心最大風速為每秒35公尺，七級風暴風半徑180公里，中央氣象局課長羅雅尹表示，宜蘭日前受到東北風影響降雨，氣象局預估再加上颱風降雨，將會突破超大豪雨，因此將宜蘭山區上修為超大豪雨。

氣象局也在蘭嶼測得16級陣風、綠島11級陣風、台東成功也測到10級風，浪高則在台東浮標有達6公尺高，東半部海面平均浪高為3至5公尺。目前累積雨量測站最大為宜蘭縣牛鬥的444毫米、新北市福山植物園的243毫米。

羅雅尹說，宜蘭在颱風影響前就受到東北風影響，因此開始降雨，受到颱風影響，將會再降下更多的雨，因此把宜蘭山區上修為超大豪雨。中央氣象局也提醒，受地形影響，今天下午起西半部降雨將明顯增強。

(中時電子報)