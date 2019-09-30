根據天氣風險公司的閃電監測網，米塔颱風的雲雨帶閃電很強、對流旺盛，容易有劇烈降雨。(摘自彭啟明臉書)

中度颱風米塔過去3小時強度略為增強，中央氣象局表示，目前中心在宜蘭南南東方海面，向北北西移動，暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部近海，對南投、臺中以北、宜蘭、花蓮、臺東、馬祖將構成威脅，預計此颱風未來強度有再增強的趨勢。

昨晚到今晨風雨還不是很強，不過氣象達人彭啟明在臉書發文指出，宜蘭、花蓮現在已經有一陣陣的強風驟雨，早上北部風雨可能還不是很明顯，但下午後會明顯增強，晚間應該可以用「狂風暴雨」來形容。依照目前氣象局的預報路徑，颱風中心在今天深夜非常接近東北角，不排除會受地形影響有更接近、登陸的機會，這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風。

根據天氣風險公司《WeatherRisk》的閃電監測網，可以清楚看到米塔颱風的雲雨帶閃電很強，代表對流旺盛，很容易有劇烈降雨移進北部。小編甚至形容「起床後看到這個衛星雲圖就瞬間醒了」，颱風的核心環流緊實，颱風眼準備張開，而且外圍懸臂又寬又大，上面滿滿的閃電訊號，只能說「誰被掃到誰倒楣」。

(中時電子報)