由於中颱米塔逼近台灣，全台9縣市在昨（29）日晚間宣布今停班停課，但有網友忍不住在臉書上抱怨，他說，「超級討厭放颱風假」，原因曝光後，底下網友議論紛紛。

外送平台《Foodpanda》、《Uber Eats》今（30）日依照所在地區政府的停班停課公告暫停外送服務。對此，原PO在臉書「爆怨公社」發文，他表示，自己超級討厭放颱風假，下雨天是外送生意最好的時候，放個颱風假前都不用賺。文末還補充，「每一次的颱風假都可以看到電影院、百貨賣場、KTV一堆人」。

文章一出，底下竟有不少網友有共鳴，「服務業對於放颱風假超級無感，風雨再大還是要上班」、「學生才喜歡颱風假，還有那些颱風假一定能放的」、「服務業、餐飲業、製造業、零售業都很討厭颱風假，老闆想著賺錢，員工苦哈哈」。

但有網友則質疑，「如果明天有人因為風雨在路上出事？」、「以前就有報導，颱風假還叫外送，被罵翻」，對此，原PO反駁，「出事也是我的事情，我有什麼好抱怨的？下大雨我心甘情願的外送。」

(中時電子報)