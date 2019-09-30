香港歌手何韻詩昨天（29日）參加反送中大遊行時遭潑漆，涉案男子胡志偉及梁太富今上午移送北檢，檢察官訊後依涉嫌妨害名譽等罪聲押禁見，北院尚未決定何時開庭。潑漆就遭聲押，網友諷刺表示，那之前對馬英九、江宜樺丟鞋的人怎麼沒事？更說「台灣現在的民主就是只要和民進黨政府的風向一致就對了，否則就是抹紅，就是敵人」。
何韻詩昨參加遊行，接受媒體訪問時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉從後方由頭潑紅漆，警方迅速逮捕胡及在他身旁的洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富。據了解，胡及梁都坦承犯行，但檢方認定2人涉犯組織犯罪等6項罪名，仍決定將他聲請羈押。
有網友在PTT轉發這則新聞並備註表示：「潑漆就聲押？那之前對馬英九、江宜樺丟鞋的人怎麼沒事？台灣現在的民主就是，只要和民進黨政府的風向一致就對了，否則就是抹紅，就是敵人」。
其他網友也紛紛回應「那去潑銅像的那些覺青。怎麼不比照辦」、「禁見做啥？潑漆還要怕串供嗎？」、「潑漆扯組織，是搗蛋黨嗎？」、「只敢潑香港人，綠共敢潑嗎」、「別嘴砲了 丟一個香港來台參加遊行的歌手就是蠢而已」。
不過也有人讚：「爽」、「大快人心」、「暴力就是要嚴辦」、「直接關個二十年好了」、「把背後主使人也抓起來」、「不要浪費大家的錢養他們 送他吃土豆」。
(中時電子報)
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