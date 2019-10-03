迎東風 美亞太試射義勇兵3洲際彈 11:532019/10/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍2日在加州范登堡空軍基地朝太平洋方向試射了沒有武裝的「義勇兵3型」洲際彈道飛彈。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍1日才在中共建政70年來最盛大的閱兵中，首度公開秀出東風-41與東風-17等戰略重器。美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）2日就在太平洋試射了「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。 (中時電子報) #東風 #義勇兵3 #洲際彈道飛彈 #高超音速 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝了！不想惹陸 澳拒成美飛彈基地 08:132019/09/09 軍事 新軍武賽 美太平洋猛試三叉戟II飛彈 14:262019/09/09 軍事 北斗打破老美壟斷 大利陸導引武器 17:132019/09/09 軍事 都怪155元核彈零件 美要拿310億補破網 16:172019/09/27 軍事 超音速航母殺手 陸長劍-100首現身 10:532019/10/01 軍事 軍事熱門新聞 陸東風17亮相 美智庫：台愛國者飛彈或無法攔截 - 軍事 二戰級美B-17轟炸機墜毀 7死9傷 - 軍事 說清楚 無偵8和轟-6N到底什麼關係 - 軍事 迎東風 美亞太試射義勇兵3洲際彈 - 軍事 絕殺南海 陸最新反艦巡航導彈鷹擊18首次亮相 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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