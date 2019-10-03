解放軍1日才在中共建政70年來最盛大的閱兵中，首度公開秀出東風-41與東風-17等戰略重器。美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）2日就在太平洋試射了「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。

(中時電子報)