做完愛做的事，最容易看出你的另一半是不是渣男，如果只有啪啪啪前會對你特別照顧，但翻雲覆雨後就「射後不理」，這種人最好早點離開，尤其「次數」不代表愛情的質量，態度才是維繫愛火的關鍵。

根據網路溫度計《Daily View》調查，大多數網友認為，愛愛後若能主動做出下列5個舉動最加分：

1. 貼心幫你清潔 +30分

夠細心的另一半，會準備好紙巾、衛生紙，甚至幫躺在床上的你溫柔擦拭，劃下完美句點，能做到的應是暖男無誤。

2. 在意你的感受勝過自己 +20分

完事後會詢問對方是否感到滿足，為了讓彼此享受歡愉，會與對方溝通房事。

3. 先幫你倒好水 +20分

翻雲覆雨後可能消耗不少體力，主動為汗流浹背或口乾舌燥的另一半倒一杯水非常加分。

4. 主動幫你穿衣 +15分

不能只懂得脫，還要會貼心幫另一半穿回來，若完全不管你是否著涼、有無蓋被，不用等到天亮就可以直接閃人。

5. 不忘親吻擁抱 繼續享受溫存 +15分

完事後不忘給予另一半親吻與擁抱，並繼續享受溫存的感覺，而不是「射後不理」倒頭就睡。

(中時電子報)