民進黨主席卓榮泰今出席「文山南中正區立委候選人阮昭雄座談會」表示，台北市現任立委吳思瑤、何志偉、林昶佐一定要守住防線，從高嘉瑜、阮昭雄、許淑華開始翻轉，要求吳怡農、謝佩芬一步步跟上前輩的腳步。他以棒球比賽形容台北市南區選區，謝佩芬在一壘，吳怡農在二壘，阮昭雄在三壘，三人都還沒有進去國會，拜託現任立委的林昶佐，打出一支漂亮全壘打，讓台北南區四席立委都當選。

卓榮泰強調，今後除了台中市是政治合作的模範區外，文山區也是政黨合作的示範區。全國所有縣市，他都會要求要聯合作戰，每個選區都要團結，互相支援、拉抬。台北市八位候選人，沒有單兵作戰，八位共同合作，才能翻轉艱困選區。

卓榮泰今在立法委員參選人阮昭雄、謝佩芬、立法委員林昶佐、議員王閔生、簡舒培、周威佑、劉耀仁、吳沛憶、苗博雅、李慶元、林穎孟及地方黨公職陪同下，出席「文山南中正區立委候選人阮昭雄座談會」。卓榮泰致詞時，除了感謝台北市中正萬華區、大安文山區的民進黨議員，也特別向到場的李慶元、苗博雅、林穎孟致謝。他說，雖然大家黨派不同，但意見一致，就是讓阮昭雄當選，換掉賴士葆。

卓榮泰提到，過去他參選立委時，阮昭雄曾任他的辦公室主任，現在已要接班參選文山區立委。民進黨培養青年，願意給新人機會，讓他們從黨工、發言人到議員不斷歷練，到今天有機會站到國會。反觀與他同期的賴士葆，還繼續要參選立委，這就是民進黨與國民黨不同之處。

卓榮泰表示，他對阮昭雄充滿信心，希望他可以翻轉文山區。對大家來說，文山區也許艱困，但阮昭雄不能喊艱困，因為他在文山區連任三次議員，而且所有民進黨、甚至跨黨派的議員都會協助他。他要阮昭雄扛起責任，除了要完成所有議員的工作，也要完成上次投入立委選戰的李慶元、苗博雅沒完成的工作。

卓榮泰也以香港建志派、民主派席次的例子舉例，強調只要民進黨與所有在野進步力量的立委席次足夠，我們就可以保護人民。人民只要走進投票所，就不用走上街頭。希望大家除了讓穩定、堅定的蔡總統連任外，也要選擇民主的國會作為後盾，讓總統的政策順利推動，也讓國會通過人民所需要的法案，而不是受中國指揮。

卓榮泰提到，在前台北市主委黃承國、現任主委陳正德長期合作，對地方的經營與關懷之下，台北市的翻轉不是沒有可能，未來台北市八位立委候選人的競選總部，會與總統競選總部合而為一，中央地方一體合戰，讓民進黨國會過半，總統連任。

(中時 )