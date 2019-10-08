距離2020總統大選越來越近，韓國瑜民調卻不斷下滑，也讓政論節目名嘴們議論紛紛，趙少康在分析原因時，遭沈富雄逼問「所以你是不是討厭韓國瑜」，趙少康終於在鏡頭前說出心裡話，直言他對韓的感覺。

在《少康戰情室》中，沈富雄與趙少康在討論為何韓國瑜民調持續下滑。沈說，大家會討厭民進黨，就是在於民進黨與總統蔡英文的治國無能，但是如今韓國瑜所展現出來的人格特質，讓許多人放下民進黨缺點，討厭韓國瑜更甚於討厭民進黨。

沈富雄還為趙少康抱屈，認為趙少康好意點出韓國瑜缺點，希望能改進，卻因此遭韓粉出征，「你這個好意，韓粉把你罵死啦」，趙少康聽到笑回「韓粉不重要，韓粉不要罵我，去拉票比較實在」。

趙少康也有感而發，認為許多人是去年很喜歡韓國瑜，今年變不喜歡，要想辦法找回這些人。此時沈富雄開始窮追猛打趙少康，逼問：「那我問你，你是不是這樣？」、「從喜歡變不喜歡」，趙少康聽到連忙回答「我沒有不喜歡」，但沈富雄不放過他，繼續逼問「那你一樣喜歡？還是喜歡的程度低一點，有沒有？」，讓現場大笑，來賓也忍不住吐槽「你幹嘛一直逼人家表態」。

趙少康聽到後，當場激動表示：「沒關係，他喜歡逼人表態，我表態給你看」，他直言自己「我沒有不喜歡他(韓國瑜)，但問題是相對的，他認為韓好不容易當選高雄市長，繼續留高雄就好，若郭台銘沒出來，只有韓能選，當然他們也會支持韓」，趙少康接著說：「但後來郭台銘出來了，當然雙贏更好，郭台銘選總統，韓國瑜留高雄拚，搞好市政之後，郭台銘年紀也不小，做完這一屆2024韓國瑜就可接力豈不是很好？」，趙少康最後強調，自己沒有喜歡不喜歡問題，只是認為該怎麼做才是對全局最好。

(中時電子報)