NBA深圳季前賽12日晚登場，雖然上座率略低於10日的上海季前賽，但仍高於9成。雖然有不少愛國球迷「飯圈女孩」號召，讓深圳警方對這場比賽如臨大敵，不但搜查背包，還將印有要火箭隊經理摩瑞道歉的標語沒收，令不少陸網友不解，在網路上大罵「這裡還是中國嗎」？

據《中央社》報導，雖然自火箭隊總理摩瑞（Daryl Morey）引發NBA推文風波後，眾多大陸網民雖揚言抵制，甚至有球迷公開撕掉比賽門票，但不僅上海公開賽擠滿體育館，湖人與籃網在深圳的公開賽早已在賽前一掃而空，讓網民批評進場看比賽的球迷是「跪籃族」。但即使遭批，諸如湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）等球員在賽前熱身時，仍受到場邊死忠球迷的歡呼。

但與上海公開賽不同的是，莫過於場外如臨大敵的警力。現場球迷反映，不少觀賽者下午3時過後即陸續前往比賽的深圳大運中心體育場，但已能見到許多員警在週邊戒備；傍晚5時過後，大運中心體育場週邊的地鐵站，開始實施人潮限流管制，警方在場外數百公尺處設立崗哨，抽查甚至清查所有人的背包。

至於警方為何突然高度戒備，起因於昨天起陸續有愛國民眾，揚言到場抗議NBA及勸退觀眾，例如有人建議在場上大唱國歌後就離場，又有如「飯圈女孩」等團體自費製作3000張要摩瑞道歉的標語，準備到現場發給觀眾帶進場，但絕大部分被警方沒收，「飯圈女孩」成員更被警方集體約談，令有球民在微博上大罵：「如果不是球場地板、廣告版上有中文，完全感覺不到賽事是在中國舉行」、「美國人可以籌發港獨T恤，我們也可以籌發放愛國標語啊！祖國一盆冷水波下來」、「這裡還是中國嗎？難道中國人連愛國都會被自己人欺壓嗎？」

「飯圈女孩」等團體自費製作「要摩瑞道歉」、「香港屬於中國」的標語卻被警方搜查沒收，讓球迷大罵：「美國人可以籌發港獨T恤，我們也可以籌發放愛國標語啊！祖國一盆冷水波下來」。（圖取自微博）

對於官方有意降溫民族主義情緒，《紐約時報》報導，NBA風波恐會讓正在進行中的美陸貿易談判失焦，加上陸將於2022年舉辦冬奧會，對大陸的猛烈抨擊可能會損害它在體育界的形象，也會讓許多原本不關心香港抗爭的體育迷，加入抗陸行列，過度炒作民族情緒反而不利北京。

(中時電子報)