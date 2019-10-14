女大生感嘆爸爸對三個小孩的差別待遇。（圖／摘自Dcard）

俗話說：「女兒是爸爸上輩子的情人」，不過一名女大生意外從爸爸的日記中偷窺到殘酷真相，甚至讓她感嘆「自己像撿來的」。

這名女大生在 Dcard 發文指出，她打掃家裡時發現一本爸爸的日記，打開一看才發現，爸爸從她姊姊小時候寫到到弟弟會講話，但整本日記從頭到尾都沒提到她，此外，日記本旁邊的卡帶，也只有姊姊出生跟弟弟出生，讓她不禁疑惑，難道自己是撿來的？

原PO質疑「真的不懂為什麼都沒有我，但其實好像也已經習慣了，從小姐姐不喜歡我，老是跟弟弟一起孤立我，爸爸忙於事業，但卻疼大寵小，老二就被忽略了」。原PO自述，媽媽在他們小時候就過世了，常常早上醒來時爸爸還在睡覺，出門時爸爸才剛起床，每天都是這個模式無限循環。

原PO最後感嘆，「一切都習慣了，如果他們突然關心我，我反而會覺得很不舒服」，現在姐姐、弟弟在她心中就是室友，爸爸就像房東。網友則留言回應「你很堅強」、「不是每個人都能那麼幸運或理所當然的，生在一個充滿愛的家庭」、「加油，你的人生可以不只有家人」。

(中時電子報)